2025 Vaia | Rilanciare il welfare aiutare i giovani e non lasciare soli i caregiver

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Il, è il desiderio dei tanti, sia l'anno dell'inversione di paradigma: fine delle guerre, meno armamenti e più fondi per incentivare il lavoro per i, per sostenere le famiglie, peri più fragili. Un maggior impegno per sostenere la ricerca sulle malattie rare e per permettere di migliorare l'invecchiamento attivo. .