Zrinka Ljutic domina la prima manche dello slalom speciale a Semmering

La giovane croatain 51.18 è nettamente al comando dopo ladi, ultima gara del 2024 della coppa del mondo femminile. Alle sue spalle la tedesca Lena Duerr in 51.69 e la svizzera a Mille Rast in 52.16. Per l'Italia - su una pista dal fondo duro e ghiacciato che comunque un po' si segna ma con un tracciato che gira molto e rende difficile trovare il giusto ritmo - la trentina Martina Peterlini in 53.47 ha conquistato una buona undicesima posizione. Dopo la prova delle prime 33 concorrenti al via, decisamente più indietro ci sono Marta Rossetti in 54.91 e Lara Della Mea in 55.60.