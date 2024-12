Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 dicembre 2024

, lee glidel 29Questa sera, domenica 29, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 22, di? Scopriamoli insieme.In primo piano gli aggiornamenti sul rapimento in Irangiornalista italiana Cecilia Sala. Prosegue poi l’inchiesta sull’emergenza abitativa nel nostro Paese. Infine il caso di Paola Pettinà, badante accusata di aver ucciso quattro anziani che avrebbe dovuto curare.Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda oggi, domenica 29, alle ore 21,20 su Rete 4.