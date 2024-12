Volley Coppa Italia maschile e femminile | tabelloni calendario programma e date

Leggi su Sportface.it

Ladiè pronta a partire. Il trofeoavrà inizio domenica 29 dicembre, con i quarti di finale. A rompere il ghiaccio sarà il match tra Scandicci e Bergamo, inper domenica, a partire dalle ore 16:00. Un’ora più tardi, alle 17:00, Milano incontrerà Chieri. Infine, chiuderà la prima giornata il match tra Novara e Busto Arsizio. L’ultima partita valida per i quarti andrà in scena lunedì 30 dicembre alle ore 19:00 e vedrà contrapposte Conegliano – Campione d’e vincitrice della2024 – e Vallefoglia.Al via anche la, con le prime partite inper il 29 dicembre. Trento – vicecampione della scorsa stagione di Superlega – incontrerà Cisterna nel primo match, atteso per domenica 29 dicembre a partire dalle 16:00.