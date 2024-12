Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2024 ore 08:30

DEL 28 DICEMBRE ORE 19.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA TRIONFALE E CASSIACI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONENORDDOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FIANONO IN DIREZIONESULLA A24TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIESTCODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOINFINE,È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.INOLTRE È POSSIBILE PIANIFICARE IL VOSTRO VIAGGIO CON TUTTE LE SOLUZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DICAPITALE.