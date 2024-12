Palermotoday.it - "Via Andrea Cirrincione sommersa dai rifiuti"

Leggi su Palermotoday.it

Viadai. Da Natale nessuna raccolta, queste le condizioni della strada. Vergogna! Siamo stufi marci di essere trattati da cittadini di serie Z. Paghiamo la Tari come chi abita in via Libertà!