Bolognatoday.it - Verso Bologna-Verona, Italiano: “Loro sono in fiducia, ma abbiamo studiato le contromosse”

Leggi su Bolognatoday.it

Calato il sipario sulle abbuffate natalizie, ilsi appresta a tornare in campo per l’ultimo match di questo 2024 contro l’Hellas diretto da Paolo Zanetti. In un Dall’Ara che si preannuncia “bollente” nonostante la serata invernale, i rossoblù dovranno vedersela con unancora.