Vandalismo cancellato: ricostruita la Madonnina di via allo Zucco

È stata riportata all'antico splendore la nicchia che ospita la Madonna votiva presente in via, 2, nel rione Olate di Lecco. L'installazione era stata vandalizzata da mani ignote alla fine di maggio: totalmente distrutto il bassorilievo, ora sostituito da una realizzazione in materiale.