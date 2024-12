Ilgiorno.it - "Una lira per godere del tramonto"

“Sundown” è l’installazione firmata da Liliana Moro, nel Parco di arte contemporanea tra i grattacieli di CityLife Al centro un simbolo: la sedia Ce ne sono 20. "Unaperdel, si chiede nel film, a chi non ha un centesimo ma, per un istante, può avere il sole", spiega l’artista. Qui ci si siede, si ascolta la radio e un suono di tromba avvisa quando lo spettacolo delsta per cominciare