Un progetto trumpiano: gli USA vorrebbero comprarsi la Groenlandia per renderla sovrana

La rivista conservatrice American Thinker parla di un tema poco conosciuto in Europa. Eppure riguarda anzitutto la Danimarca e poi tutto il continente sotto vari aspetti, dal profilo economico a quello strategico, dall’ecologia alle questioni prettamente politiche. Trump vorrebbe che gli USA portassero lasotto la propria sfera di influenza diretta. Per farlo, dicono, basterebbe promettere alla popolazione locale di condividere i profitti dello sfruttamento delle risorse naturali di cui l’isola dispone. La motivazione politico-storica sarebbe quella di aiutare laa raggiungere indipendenza e sovranità dopo secoli di colonialismo europeo. È la tesi dell’accademico Barry Scott Zellen, autore del recente libro “Arctic Exceptionalism: Cooperation in a Contested World”.laAppena cinque anni fa, nell’agosto del 2019, l’allora presidente in carica Trump propose di “acquistare” ladalla piccola Danimarca.