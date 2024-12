Ternitoday.it - “Un grave dolore per il Cantamaggio, i maggiaioli tutti e Terni”, addio a Paolo Pennesi

Leggi su Ternitoday.it

in lutto per la morte di. Settantanove anni, lascia moglie e figlie e un ricordo prezioso per il suo grande impegno nelTernano. È proprio l’ente che organizza la manifestazione simbolo della città a ricordare la “passione e dedizione” cheha speso per.