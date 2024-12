Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Semprini: vicino il ritorno in gruppo. Mastalli disponibile

Buone notizie dall’infermeria bianconera: Maurodovrebbe, nelle prossime ore, riprendere a lavorare con ile quindi tornare a disposizione di mister Magrini per la partita di domenica 5 gennaio con il San Donato Tavarnelle. Il reparto offensivo sarebbe quindi al completo, a parte la defezione del giovane Di Gianni che avrà bisogno di una settimana in più di tempo, rispetto al compagno, per tornare abile e arruolabile. Per Lollo, invece, il rientro è previsto tra due-tre settimane. Questo periodo di pausa, se non altro, permetterà ai bianconeri non al top della condizione (i vari Cavallari, Achy, Galligani.) di smaltire i rispettivi acciacchi. Per la gara del Franchi, contro la squadra di Vitaliano Bonuccelli, tornerà: il centrocampista rientrerà dopo aver scontato la squalifica nello scorso derby con il Grosseto.