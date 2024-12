Calcionews24.com - Udinese Torino finisce pari perché le due squadre si somigliano troppo. Ecco in cosa sono uguali bianconeri e granata

Leggi su Calcionews24.com

con due gol per parte il lunch match di Serie A tra, duemolto simiil In vantaggio di 2 reti, l’si è fatta rimontare dal. Ne esce fuori un pareggio transitorio per le due, cheanche in altre voci. Da un lato, entrambe oggi hanno .