Udinetoday.it - Udinese-Torino 2:2 | Le pagelle: Thauvin la luce, Ehizibue il buio

L'si fa rimontare il doppio vantaggio e la chiude sul pari con un Toro molto ostico. Per i bianconeri a segno Touré e Lucca, entrambi sullo sviluppo di un corner, per i granata in rete Adams e Ricci.Sava 5,5Deve rendersi conto che in situazioni come quella della seconda rete.