Udinese spreca il doppio vantaggio, col Toro pari per 2-2

UDINE (ITALPRESS) –ed emozioni altalenanti trae Torino, che chiudono sul 2-2 – e appaiate in classifica – l’ultima apzione del loro 2024. Dopo il momentaneobianconero firmato da Tourè e Lucca, la squadra di Paolo Vanoli è riuscita a raggiungere ilprima con Adams e poi con Ricci. Primo quarto d’ora fatto di studio e duelli in mezzo al campo tra le due formazioni, che provano entrambe ad aprirsi il campo per ripartire in velocità e prendere di sorpresa le rispettive retroguardie avversarie. Tante le interruzioni e poche le occasioni da gol, in un primo tempo in cui gli attaccanti faticano a trovare gli spazi giusti per colpire. Ci proverà il Torino, al 37?, con Karamoh che riceve palla all’interno dell’area di rigore e spostandosela sul destro calcia forte sul primo palo, senza però trovare la porta.