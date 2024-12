Arezzonotizie.it - "Tu devi vedere". La catasta di cadaveri, il padre bruciato: è morto il testimone dell'orrore

Aveva 91 anni anni Emilio Polverini, si è spento due sere fa nella residenza per anziani che lo ospitava in Valdarno, nella frazione di Neri, nel comune di Cavriglia. Era la memoria viventee stragi perpetrate in quel territorio nel luglio 1944 dai nazifascisti. Aveva soltanto undici anni.