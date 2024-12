Lanazione.it - Trovare lavoro con "AmiatAttiva"

Leggi su Lanazione.it

Lavorare sul Monte Amiata si può, anche se sei un giovane tra 18 e 34 anni. Una risposta la dà "", un progetto che scade il 10 gennaio 2025 e che vede coinvolti come partner la cooperativa Solidarietà Quadrifoglio, l’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana, la Cooperativa Heimat e il Circolino la Brizza di Montelaterone. Le attività sono state presentate al Centro Giovanile di Santa Fiora e per chi vuole ricevere tutte le informazioni del caso può recarsi agli uffici Heimat, che si trovano al centro di Arcidosso. "Con– spiegano i promotori del progetto – vogliamo parlare ai giovani perché è a loro che sono rivolti un corso di formazione su "Accoglienza turistica" un laboratorio teatrale per l’Autostima e le relazioni con gli altri, un Young Life Coaching per un inserimento lavorativo.