Troppo Parma per la squadra di Pieri

per l’Under 14 pro del Rimini. In casa della capolista i biancorossi subiscono sei gol e ne realizzano due con Corradi e Brualdi che, però, non portano punti. Rimini: Ferrazzoli (1’ st Ribiscini), Raffaelli, Sanchi, Angelini (1’ st Arlotti), Belletti (23’ st Rossetti), Iammarrone (1’ st Forte), Nocerino (23’ st Leonelli), Ceccarini, Brualdi, Baldelli (14’ st Semenyuk), Corradi (14’ st Nia). A disp.: Ceccaroni. All.:. A secco anche la San Marino Academy davanti al pubblico amico contro la Spal terza della classe (4-3 il finale). Under 14 professionisti. (10ª giornata): Cesena-Modena 4-0, Carpi-Reggiana 1-1, San Marino Academy-Spal 3-4, Sassuolo-Bologna 4-1,-Rimini 6-2. Classifica:25; Cesena 23; Sassuolo, Spal 19; Bologna, Modena 16; Rimini 13; Reggiana 9; Carpi 2; San Marino Academy 1.