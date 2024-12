Feedpress.me - Tragedia sulla strada, investito a Roma sulla Penestrina: morto un 63enne

Leggi su Feedpress.me

Un uomo di 63 anni èsabato sera alle 20,30Via Prenestina, a, dopo essere statoda una Mercedes classe A che stava procedendo in direzione. Alla guida della vettura c'era una donna italiana di 70 anni che, in forte stato di agitazione, è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per gli esami di rito. Sul posto, all’altezza di via Samassi nella zona di Colle.