Firenzetoday.it - Tragedia di Campi Bisenzio, il ricordo di Maati Moubakir ucciso a 17 anni: “Era un ragazzo spiritoso”

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈ stato trovato da un passante in via Tintori a, 17di origine marocchina,nella notte tra il 28 e il 29 dicembre a seguito di una lite avvenuta in un locale limitrofo.Nato nel 2007 a.