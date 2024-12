Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2024 ore 14:30

Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente da poco risolto ancora quella tratti sulla A1Firenze tra Ponzanono Soratte Magliano Sabina in direzione di Firenze in città non molti gli spostamenti e registra regolare la circolazione anche sul Raccordo Anulare ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’esenzione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato Ei giorni festivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilari tutto Grazie come sempre per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità