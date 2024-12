Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-12-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione vento trovati in Primo appuntamento della giornata Domenica 29 Dicembre volume didecisamente bassi quelle registrate in queste ore sulle strade cittadine nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare e consolari ricordiamo che fino al 6 di gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente sono attive alle 6:30 alle ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato Ei giorni festivi una valida alternativa per ragazzi al centro in questi giorni l’utilizzo del trasporto pubblico a tale proposito ricordiamo che anche quest’anno sono in servizio alle linee bus circolari gratuite nel cosiddette free 1 Free 2 e la linea elettrica 100 il bus free uno parte da Termini la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani ed entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 Invece parte e arriva a Porta Vinci frasi tanto anche il saper Largo Chigi sono operativo e tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti e parliamo ora di trasporto ferroviario per per lavori all’infrastruttura la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni diOstiense di Tiburtina limitazione cambiamenti di orari per i convogli della fl1 fl3 fl5 per altri treni regionali maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito