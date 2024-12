Ilgiornaleditalia.it - Thuram non basta alla Juve, è 2-2 contro la Fiorentina

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Doppietta del francese ma con Kean e Sottil i viola acciuffano il pari. TORINO - Finisce 2-2 la sfida trantus e. Emozioni e spettacolo nella gara delle 18 allo Stadium, dove i bianconeri non sono riusciti a vincere dopo essere passati per ben due volte in vantaggio: undicesimo pari s