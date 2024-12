Chietitoday.it - The big match a Vasto e Francavilla al Mare

Leggi su Chietitoday.it

Arriva la IV edizione per “The big” aal. Come ogni nuovo anno, l’associazione Identità Musicali Ets presenta il suo concerto dei buoni propositi, il tradizionale concerto dell'Epifania.Realizzato in collaborazione con Fonderie Ars, vedrà la sua realizzazione il.