Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Hong Kong. Passaro al turno di qualificazione

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 23enne perugino piega Dougaz e domani sfiderà Yevseyev per un posto nel main draw(CINA) - Francescoapproda aldecisivo nelle qualificazioni del "Bank of ChinaOpen", ATP 250 dotato di un montepremi di 766.290 dollari, che si disputa sui campi in cemento diKo