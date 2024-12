Lapresse.it - Tennis, l’Italia batte la Svizzera 3-0 in United Cup

esordisce con un successo nel girone D dellaCup di, torneo a squadre miste in corso a Sidney. Nel primo match Flavio Cobolli supera in due set (6-3 7-6) Dominic Stricker. Jasmine Paolini chiude i giochi,ndo 6-1 6-1 Belinda Bencic nella seconda partita. Conclude l’opera la coppia formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori che nel doppio superano Bencic e Stricker per 6-4, 6-4.