Team Soudal di Montemurlo, annata top

Una stagione straordinaria e da incorniciare quella che può vantare al termine dell’2024 ildi. In sintesi 31 vittorie, cinque classifiche generali e il secondo posto nella UCI Marathon World Cup, un bilancio che ha superato ogni aspettativa, migliorando i risultati già eccellenti del 2023. Ilha preso parte a 59 giorni di gara in 8 diversi paesi, ed oltre alla vittorie ha conseguito anche 26 podi con i suoi sei atleti di quattro nazionalità, tra cui due donne. Paez, Morath, Cherchi e Mairhofer hanno raccolto punti UCI con vittorie, podi e risultati rimanendo nelle prime 25 posizioni del ranking mondiale Marathon. Dario Cherchi il primo vincitore della stagione, di Victor Fernández l’ultimo sigillo del 2024. Leonardo Paez, ex iridato e fulcro della squadra, ha ottenuto sette vittorie, condividendo il primato con Adelheid Morath e Fernández, mentre Cherchi e Sandra Mairhofer ne hanno ottenute cinque a testa.