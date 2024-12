Oasport.it - Tabellone Coppa Italia volley: accoppiamenti Final Four, calendario semifinali, programma, tv

Trento, Civitanova e Verona si sono qualificate alladelladimaschile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio. I dolomitici hanno regolato Cisterna per 3-1 di fronte al proprio pubblico della ilT quotidiano Arena, i marchigiani l’hanno spuntata su Milano al tie-break tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, gli scaligeri hanno avuto la meglio su Piacenza per 3-2 nella propria tana dell’AGSM Forum.Le teste di serie hanno sfruttato il vantaggio del campo e si sono imposte al termine di partite decisamente combattute, meritandosi così il diritto di proseguire la caccia al trofeo. Ilsi completerà nella serata di lunedì 30 dicembre, al termine del confronto tra Perugia e Modena (i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico in casa, ma non dovranno sottovalutare i Canarini).