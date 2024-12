Agi.it - Super G, grave caduta per lo svizzero Caveziel. Ha lesioni a una spalla e a un ginocchio

AGI - Nuovo incidente sulla pista di Bormio: loGinoè caduto a circa 100 chilometri orari dopo 45 secondi delgigante di Coppa del mondo poco prima del salto di 'San Pietro' sulla pista 'Stelvio' di Bormio. Il campione, che gareggiava col pettorale numero 1, è stato trasportato con l'elicottero Rega a Zurigo per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Caviezel, 32 anni, secondo il sitoBlick, avrebbe riportatoa unae a un. A seguito dell'incidente, il quartoin tre giorni sul tracciato valtellinese che nel 2026 ospiterà le gare maschili dei Giochi olimpici di Milano Cortina, la gara è stata stata sospesa per una ventina di minuti per consentire i soccorsi a Caviezel.