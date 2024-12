.com - Studentessa accoltellata a Oslo: Martina ha ricominciato a parlare. Il padre: “Mi ha raccontato tutto”

Leggi su .com

Da oggi, 29 dicembre 2024,Voce, la 21enne fiorentina colpita con numerose coltellate dal suo ex fidanzato il 20 dicembre scorso adove studia e lavora, non è più tracheotomizzata, ha un supporto che l'aiuta aper non sforzare le corde vocali e ha anche camminato, sempre con un supportoL'articoloha. Il: “Mi ha” proviene da Firenze Post.