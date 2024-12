Oasport.it - Startlist superG Bormio 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli azzurri

Appuntamento fissato domani, domenica 29 dicembre alle ore 11.30, per ildiche chiude l’ottava tappa della Coppa del Mondo maschile-2025 di sci alpino. La pista Stelvio, sede delle prossime gare olimpiche di Milano Cortina 2026, si appresta ad ospitare il terzo appuntamento stagionale del circuito maggiore in questa specialità dopo iandati in scena a Beaver Creek ed in Val Gardena.LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 11.30Riflettori puntati sul fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, leader nella classifica generale di Coppa del Mondo, che proverà a salire sul gradino più alto del podio per allungare anche nella graduatoria di specialità dopo aver raccolto sin qui un primo ed un terzo posto.