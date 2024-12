Ilmattino.it - Sparatoria in pieno centro a Qualiano tra padrone di casa e ladri: ferito studente di 22 anni

Leggi su Ilmattino.it

Scena da Far West in via E.A.Mario, neldi, dove si è consumato l'ennesimo tentativo di furto in un'abitazione. Ad avere la peggio unouniversitario di 22.