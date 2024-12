Siracusatrovato un cadavere nel porto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.35 Ildi un uomo nudo è stato rinvenuto in tarda serata nelpiccolo di Siracusa, all'ingresso di Ortigia. I vigili del fuoco di Siracusa hanno ripescato il corpo che che era stato notato galleggiara da alcini passanti e che non presenta segni evidenti di lesioni.Vicino la banchina gli agenti hanno trovato un documento d'identità di un uomo con caratteristiche analoghe appartenente ad un 60enne ed un manoscritto che potrebbe far pensare adun ipotesi di suicidio.