S’intrufola in un ristorante del centro e ruba 300 euro dalla cassa | incastrato dalle telecamere

I carabinieri di Parma Oltretorrente, al termine di una serrata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di furto, un 34enne italiano con alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio.L’episodio risale alla settimana.