Sinner parla Djokovic | Sicuro della sua innocenza ma frustrante essere stati tenuto all’oscuro di tutto per mesi

Lui è innocente, chi governa il tennis no. Parola di Novak, che ha detto la sua sul caso doping che ha coinvolto Jannik: “Lo conosco da quando era un ragazzo e non penso abbia assunto sostanze proibite intenzionalmente” ha detto il campione serbo. Che poi ha continuato: “Ma è frustante pensare che io e tanti altri tennisti siamotenutiper”. Tornando sul caso Clostebol, poi,ha aggiunto: “Ho dubbi su come funzioni il sistema antidoping e perché ci siano tennisti trattati diversamente da altri – ha sottolineato il 37enne serbo da Brisbane dove la prossima settimana farà il suo esordio stagionale – Il problema per me è dato dalla discrepanza nel sistema in termini di trasparenza“.L'articolo: “sua, madiper” proviene da Il Fatto Quotidiano.