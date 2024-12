Ilrestodelcarlino.it - Si schianta con la moto rubata

La polizia locale è intervenuta, nei giorni scorsi in via Gambellara, nel tratto compreso tra via Lasie e via Molino Rosso per i rilevi di un sinistro stradale che ha visto coinvolto un’auto e unciclo di cilindrata 125. Il conducente della, un giovane imolese di 17 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al pronto soccorso. Durante i rilievi del sinistro gli agenti si sono accorti che la targa delciclo era stata alterata nei caratteri con lo scopo di modificare lettere e numeri. Questo ha indotto sospetti sulla provenienza dellae da più approfonditi accertamenti è emerso che la stessa era oggetto di furto, avvenuto in Imola, a fine novembre. Gli agenti hanno identificato il conducente delciclo, che peraltro è risultato senza patente per quella categoria di veicolo.