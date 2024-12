Sport.quotidiano.net - Serie B. Il Castiglione in finale di Coppa Italia: a marzo grande sfida con l’Amatori Vercelli

Al Casa Mora il concentramento delle semifinali di, girone B, ha regalato spettacolo. La Blue Factor, con una rimonta straordinaria, nellaha battuto i Pumas Ancora Viareggio, e agiocherà per la coccarda tricolore nella finalissima contro, che ha vinto il gruppo A. Nella prima partita i Pumas Ancora Viareggio hanno battuto la Rotellistica Scandianese per 5-3, con gli emiliani che avevano saputo rimontare sul 3-3 a 4’ dalla fine. Poi Mirko Bertolucci ha messo dentro il 4-3 con il definitivo 5-3, quando la Rotellistica giocava senza il portiere con l’uomo di movimento in più. Nella seconda partita la Blue Factor ha segnato con uno scatenato Faelli due gol dopo appena un minuto e mezzo e gara che sembrava aver preso una direzione contro l’Eboli.