Ilgiorno.it - Sente rumori sospetti, esce in strada e mette in fuga i ladri: vicino di casa sventa furto a Lardirago

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 29 dicembre 2024 - Ilè rimasto tentato,to daldiche ha sentito deie uscendo inha fatto fuggire ia mani vuote. E' successo nella mattinata di ieri, sabato 28 dicembre, in via Primo maggio a. Approfittando della momentanea assenza dei padroni di, ignoti malviventi hanno forzato, probabilmente con un piede di porco, le inferriate di una finestra del garage attiguo e collegato internamente all'abitazione. Mentre stavano frugando nellain cerca di qualcosa di prezioso da rubare, non sono stati troppo silenziosi e hanno messo in allarme ildi, che si è intondo deiquando sapeva che i vicini erano usciti. Uscendo ine facendosi sentire dai, li ha di fatto messi inprima che potessero trovare qualcosa da rubare: vistisi scoperti, hanno preferito desistere senza rischiare di essere intercettati in flagranza e sono quindi usciti dalla stessa finestra del garage dalla quale erano entrati, posizionata sul retro rispetto alladove si trovava ildi, riuscendo quindi ad allontanarsi indisturbati, ma senza invece riuscire a rubare nulla.