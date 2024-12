Ecodibergamo.it - Segovia day, premio all’impegno armonioso del maestro Guadalupi

MUSICA. In occasione della giornata dedicata al celebre chitarrista spagnolo, verrà consegnato il riconoscimento da parte dell’Associazione Bergamo Chitarra. Un ringraziamento e una testimonianza di stima per la lunga attività come chitarrista, liutista e organizzatore di eventi musicali.