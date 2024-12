Europa.today.it - Scopre i ladri in casa e spara, loro rispondono al fuoco: una pallottola colpisce il vicino di casa

Leggi su Europa.today.it

ine fa, i malviventema nellatoria rimane ferito undi. È accaduto nella serata di ieri a Qualiano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in via Mario dopo la segnalazione di una persona rimasta ferita.La dinamica.