Ecodibergamo.it - Scontro tra due auto a Viareggio: muore una donna di 39 anni e la bimba di 8 anni

Leggi su Ecodibergamo.it

DIRETTI A BERGAMO. L’incidente in provincia di Lucca: feriti anche il marito e due figlie di 6 e 9. Di origini senegalesi e daresidenti in Santa Croce sull’Arno erano diretti a Bergamo per far visita ad alcuni parenti.