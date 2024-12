Scontro auto muoiono donna e nipotina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.36 Grave incidente stradale sulla Variante Aurelia, a Viareggio. Nellotra duehanno perso la vita unadi 35 anni e la nipote di 11. Feriti due figli delladi 6 e 9 anni, e il marito e padre dei bambini. Sono tutti e tre in gravi condizioni. L'della famiglia è stata investita da un'altra vettura per cause che sono ancora da accertare. Il conducente della secondaè rimasto illeso. Chiuso temporaneamente il tratto viareggino della Variante Aurelia.