Sci alpino sulla Stelvio è tempo di superG Odermatt per il successo Paris per non abdicare

Va ufficialmente in archivio il 2024 del Circo Bianco. Quest’oggi, infatti, andrà in scena l’ultima gara dell’anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025. Stiamo parlando deldi Bormio (Valtellina) che ci regalerà una prova estremamente importante sia per la classifica generale, sia per la Coppa di specialità.Dopo aver assistito alla discesa di ieri, oggi la temibile e affascinante “” riaccenderà i riflettoriseconda prove veloce del programma sulle nevi lombarde. Si partirà alle ore 11.30 in vista di unche racchiuderà in sé notevoli spunti di interesse, senza dimenticare gli infortuni che hanno funestato questi giorni.Il grande favorito, come sempre nel Circo Bianco, sarà Marco. Il fuoriclasse elvetico, messo ampiamente in archivio l’avvio di stagione con qualche errore di troppo, non da lui, ha ripreso il suo cammino in direzione dell’ennesima Sfera di Cristallo della sua carriera.