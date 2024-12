Iltempo.it - Schizza il prezzo del burro. A serio rischio i croissant in Francia: pasticceri in allarme

Leggi su Iltempo.it

Il pasticcere Arnaud Delmontel stende la pasta per ie i pain au chocolat che poi escono dorati e fragranti dal forno della suaa parigina. Lui, come tanti altri, negli ultimi mesi ha dovuto pagare sempre di più il, così essenziale per il sapore dei- unche, secondo lui, è aumentato del 25% solo da settembre. Ma si rifiuta di seguire alcuni dei suoi concorrenti che hanno iniziato a produrre icon la margarina. “È una distorsione di ciò che è un”, ha detto Delmontel. “Unè fatto con il”. Uno dei piccoli piaceri della vita - ilspalmato sul pane caldo o il suo sapore ricco per torte o carni scottate - è diventato sempre più costoso per molte persone in Europa. Si tratta di un altro colpo per i consumatori in questo periodo festivo, dopo un periodo di inflazione innescato dalla pandemia COVID-19 e aggravato dalla guerra in Ucraina.