Europa.today.it - Schianto tra auto: muoiono madre e figlia, altri due bimbi sbalzati fuori dal veicolo

Leggi su Europa.today.it

Incidente mortale sulla variante Aurelia a Viareggio (Lucca) in direzione Massa, all'altezza della superstrada Versilia Sud. Intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 29 dicembre, duesono rimaste coinvolte in uno scontro. Una avrebbe travolto l'altra in cui viaggiava una famiglia composta.