Schianto aereo in Corea del Sud | almeno 47 morti e due sopravvissuti

E' salito ad47il bilancio delle vittime delloavvenuto questa mattina in uno scalo delladel Sud, con due persone tratte in salvo. Lo riporta l'agenzia di stampa Yonhap, citando i soccorritori. La causa dell'incidente sarebbe un guasto al carrello del velivolo, che non si sarebbe aperto in seguito all'impatto con degli uccelli in fase d'atterraggio. I passeggeri a bordo dell'erano 173ni e due tailandesi. Del volo facevano parte anche sei membri dell'equipaggio, per un totale di 181 persone a bordo.