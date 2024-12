Genovatoday.it - Sampdoria-Pisa 0-1, sprofondo blucerchiato e la classifica ora fa paura

Laperde in casa contro il1-0 e sprofonda inin piena zona playout. Marassi fischia, per il risultato, per una prestazione magari non pessima, ma sicuramente incolore, e soprattutto perché adesso lafa davvero. Ai toscani basta un inserimenti di Tramoni.