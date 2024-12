Saldi Roma 2025 | via allo shopping scontato

Leggi su Funweek.it

Dopo le feste natalizie, è tempo di pensare ai prossimi acquisti: iinvernali ae nel Lazio inizieranno ufficialmente sabato 4 gennaio.Come ogni anno, la Regione Lazio ha stabilito una data unica per l’inizio deiinvernali in tutta la regione, in linea con quanto previsto dall’accordo tra le Regioni. Quest’anno, quindi, ini e i laziali potranno approfittare di sconti e promozioni per rinnovare il proprio guardaroba per ben sei settimane.Perché il 4 gennaio?La scelta del 4 gennaio come data di inizio deinon è casuale. Come stabilito dalla Conferenza delle Regioni, iinvernali iniziano sempre il primo giorno feriale successivo all’Epifania, per garantire un periodo di vendite promozionali omogeneo in tutto il territorio nazionale.Cosa sapere suiinvernaliDivieto di vendite promozionali: Nei 30 giorni precedenti l’inizio dei, è vietato effettuare vendite promozionali.