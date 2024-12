Inter-news.it - Sabatini azzarda: «Stankovic Jr. può fare la carriera del padre!»

Sandroha ipotizzato su Tutti Convocati il futuro di Filip, portiere di proprietà dell’Inter, dopo la prestazione in Napoli-Venezia.PRESTAZIONE – Filipha parato di tutto in Napoli-Venezia e provato a portare almeno un punto alla sua squadra nella partita del Maradona. Ha ipnotizzato Romelu Lukaku dagli 11 metri, gli ha impedito di segnare anche nel secondo tempo con un super-intervento. Le sue parate hanno acceso i riflettori di molti, tra cui quelli di Sandroe gli occhi di Dejan: l’ipotesi diCOMMENTO – Oltre a parlare delle prime tre in classifica,dedica un breve commento per il portiere: «Vedendo un bicchiere e mezzo pieno il calcio ti riserva la possibilità didelle ipotesi e pronostici. Il Napoli è imprevedibile, oggi ha segnato Raspadori che era sul mercato e ha portato 3 punti.