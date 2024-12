Livornotoday.it - Rosignano | Guida un'auto di grossa cilindrata con la patente revocata dal 2015, denunciato un 30enne

Leggi su Livornotoday.it

Lo hanno sorpreso in via Benedetto Croce - aSolvay - mentreva un'dicon ladidal. Per questo un, già noto per alcuni precedenti, è finito nei guai in quanto alla richiesta di mostrare alle forze dell'ordine il necessario.